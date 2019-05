Acidente ocorreu na capital do país quando várias pessoas tentavam retirar combustível do veículo.

Le début du Ramadan endeuillé au Niger suite à la mort accidentelle de 55 personnes à Niamey la capitale suite à l'explosion d'un camion citerne.

Uma explosão de uma camião cisterna matou 55 pessoas esta segunda-feira em Niamey, na Nigéria.Segundo as autoridades, o acidente ocorreu na capital do país quando várias pessoas tentavam retirar combustível do veículo que se tinha despistado e saído da estrada.Cerca de 30 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos, segundo os media locais.