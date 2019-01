Explosão de carro bomba faz oito mortos em Bogotá na Colômbia

Há ainda registo de 10 feridos. Explosão aconteceu junto a escola policial.

Volvimos al pasado. Reporte preliminar de carro bomba en #Bogotá es de 5 muertos y 10 heridos. Hospital de la Policía fue declarado en alerta máxima. pic.twitter.com/8Q2o2eFtz4 — Karen L. Gamba (@Karenl_Gamba) 17 de janeiro de 2019

Uma explosão de um carro bomba fez esta quinta-feira pelo menos oito mortos junto a uma escola policial em Bogotá, na Colômbia, segundo avança a BBC. Há ainda registo de 10 feridos.A existência de vítimas mortais já foi confirmada pelas autoridades.Várias testemunhas no local disseram que ouviram uma forte explosão que chegou a destruir janelas em prédios junto à escola. O presidente da Câmara de Bogotá, Enrique Pañalosa, também já confirmou a existência de mortos.Esta escola localizada no sul de Bogotá é dedicada à formação de oficiais, de acordo com a mesma fonte.O ataque ainda não foi reinvindicado, mas rebeldes do Exército de Libertação Nacional têm aumentado os ataques contra alvos policiais, na Colômbia, nos últimos meses, no meio de um impasse político que os opõe ao presidente conservador Ivan Duque.Em atualização