Um carro-bomba explodiu junto a um mercado bastante movimentado em Sadr, Bagdad, Iraque. Pelo menos quatro pessoas morreram e 17 ficaram feridas.

A causa da explosão ainda não foi esclarecida.

A explosão ocorre horas depois de ataques de drones dirigidos às forças militares dos EUA perto do aeroporto de Ardil e uma base militar turca no norte do Iraque.