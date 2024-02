Um bombeiro, de 45 anos, morreu e dez bombeiros e dois civis ficaram feridos após a explosão de uma casa em Sterling, Virgínia, EUA, esta sexta-feira.De acordo com a Reuters, algumas das vítimas ficaram com ferimentos graves. Todos os feridos foram transportados para o hospital.As equipas foram chamadas devido a um odor a gás no exterior da casa, onde encontraram um tanque subterrâneo de propano com uma fuga.A causa exata da explosão continua a ser investigada.