Explosão de computador portátil faz seis feridos no metro de Madrid

Alguns passageiros também tiveram de ser assistidos devido a ataques de ansiedade, em Espanha.

12:54

Um computador portátil explodiu no metro de Madrid, em Espanha, e provocou seis feridos ligeiros. De acordo com as autoridades espanholas, nenhuma das vítimas sofreu queimaduras, mas foram assistidas por inalação de fumos, na manhã desta segunda-feira, na estação Príncipe de Vergara.

O incidente gerou o pânico entre os passageiros, com alguns deles a serem assistidos devido a ataques de ansiedade.

No exterior da estação foi montada uma tenda para assistir os feridos.



A circulação do metro esteve temporariamente interrompida até ser garantida a total segurança dos passageiros.

ÚLTIMA HORA: Cerca de 10 efectivos de @policia acuden a la estación de #metro Príncipe de Vergara en #Madrid, tras producirse una pequeña explosión causada por un ordenador portátil. Los heridos han sido atendidos y todo apunta a una causa accidental — Policía Nacional (@policia) 17 de setembro de 2018