Explosão de fogo-de-artifício deixa cinco mortos e seis feridos no Peru

Cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram e seis ficaram feridas num incêndio causado pela explosão de fogo-de-artifício num distrito da capital do Peru, Lima, avançou o ministro da Saúde peruano, Jorge López.

Lopez disse que dois dos feridos têm queimaduras graves, afetando cerca do 70% do corpo, e que foram transferidos de imediato para o hospital do distrito de Ate para receberem tratamento médico.

O incêndio deflagrou numa casa, que também funcionava como loja e armazém de fogo-de-artifício, após uma explosão na tarde de sexta-feira.