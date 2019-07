Explosão de gás destrói centro comercial e faz vários feridos na Florida

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt — Steven Cejas (@StevenCejas) 6 de julho de 2019

Uma explosão num centro comercial na Florida, EUA, provocou vários feridos de acordo com as autoridades locais, este sábado.A explosão de gás ocorreu no centro comercial The Fountains, a poucos metros de uma zona universitária, em Plantation.Imagens que já circulam nas redes sociais mostram a dimensão da tragédia e dos danos materiais no local. A zona está a ser evacuada.