Explosão de gás em prédio na Eslováquia causa cinco mortos e 40 feridos

Uma explosão de gás num prédio de 12 andares matou cinco pessoas e causou 40 feridos na cidade de Presov, Eslováquia, pouco depois das 12h00, esta sexta-feira. Alguns habitantes fugiram para o telhado do edíficio, que continua em chamas, e ainda se encontram retidos no local.O prédio em Presov que sofreu uma explosão de gás entre o nono e o 12.º andar encontra-se em risco de colapso e ainda em chamas. A presidente da câmara de Presov, Andrea Turcanova informou a Associated Press que os habitantes já estão a ser levados para as escolas nas imediações e que o primeiro-ministro da Eslováquia, Peter Pelligrini, se encontra a caminho do local.