Explosão faz seis feridos e deixa Leicester em alerta

Uma loja de conveniência e um apartamento ficaram completamente destruídos numa explosão em Leicester, Reino Unido, este domingo, que friu pelo menos seis pessoas.Por volta das 23h00, os hospitais de Leicester divulgaram na sua conta de Twitter que foram admitidas nos serviços de saúde da cidade seis pessoas, duas das quais em estado considerado "crítico".

University Hospitals of Leicester NHS Trust can now confirm that six people were taken by @EMASNHSTrust to Leicester Royal Infirmary from the scene. Two of these patients are in a critical condition, while four are walking wounded. https://t.co/iSgObNNw21