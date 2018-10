Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão e incêndio na maior refinaria do Canadá

Fotografias divulgadas nas redes sociais por residentes na zona mostram uma coluna de fumo negro elevando-se da refinaria.

Por Lusa | 17:21

Uma explosão, seguida de um incêndio, ocorreu esta segunda-feira numa refinaria da empresa petrolífera canadiana Irving Oil em Saint John de Nouveau Brunswick, no leste do Canadá, ignorando-se a existência de vítimas, indicaram media locais.



"Podemos confirmar que ocorreu um incidente significativo na nossa refinaria de Saint John esta manhã", indicou a empresa através da rede social Twitter, precisando que está a avaliar a situação.



Fotografias divulgadas nas redes sociais por residentes na zona mostram uma coluna de fumo negro elevando-se da refinaria, assim como chamas. A refinaria é a maior do Canadá e produz mais de 300.000 barris/dia de produtos petrolíferos.



Rob Beebe, que habita nas proximidades da refinaria, afirmou à Rádio Canadá ter sentido a sua casa tremer quando ocorreu a explosão.



A polícia bloqueou as ruas à volta do complexo, situado perto de um bairro residencial e o hospital regional está em estado de alerta, segundo os meios de comunicação locais.