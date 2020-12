Explosão em ETAR em Inglaterra faz vários feridos. Equipas de socorro procuram desaparecidos

We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. — Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020

Várias pessoas ficaram feridas após uma grande explosão numa ETAR na área de Avonmouth, perto de Bristol, em Inglaterra. Inicialmente foi divulgada a informação que se tratava de um armazém, no entanto os meios de comunicação locais, corrigiram a informação anunciando ter sido numa ETAR. Há ainda a indicação de vários desaparecidos no local.De acordo com o Daily Mail, os Bombeiros de Resgate da Avon encontram-se no local, depois do alerta dado pelas 11h00 desta quinta-feira, e numa altura em que os focos de incêndio estarão já apagados. Estão a ser efetuadas buscas no local - com recurso a um helicóptero - para localizar vítimas desaparecidas.Testemunhas revelaram ao jornal britânico que seriam cerca de dez as ambulâncias no terreno.

O Serviço de Ambulâncias do Sudoeste confirmou que este era um "incidente grave" e que enviou veículos, e avançou que deverão haver "vários feridos".

Em atualização