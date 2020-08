Explosão em bomba de gasolina faz 13 feridos na Rússia

Volgogrado, na Rússia.

Uma explosão num posto de gasolina fez pelo menos 13 feridos esta segunda-feira na cidade de

De acordo com o Ministério de Emergências da Rússia, um tanque de propano pegou fogo numa bomba de gasolina.

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostram uma grande explosão.

Massive explosion reported at a gas station in Volgograd, Russia. At least 12 people have been injured. WTF 2020 pic.twitter.com/XxOdGC1xpU