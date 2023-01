O governo provisório dos talibãs afirmou este domingo que uma explosão ocorrida perto da zona militar do aeroporto de Cabul causou um número indeterminado de mortos e feridos.

"Esta manhã ocorreu uma explosão no exterior de uma casa de guarda na zona militar do aeroporto de Cabul", disse um porta-voz do Ministério do Interior afegão Abdul Nafi Tekor.

A fonte confirmou que a explosão causou vários "mortos e feridas", sem indicar um número exato.