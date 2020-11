Explosão em cerimónia do Armistício da Primeira Guerra faz vários feridos na Arábia Saúdita

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, , ...& expatriés français. Des blessés...

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão durante as cerimónias de comemoração no dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial num cemitério na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.As identidades das vítimas ainda não são conhecidas mas na cerimónia estavam representados vários países, segundo revelaram funcionários do Ministério das Relações Exteriores de França.O ataque ocorre após o esfaqueamento de um guarda no consulado francês em Jeddah, no passado dia 29 de outubro. França já pediu aos cidadãos daquela região para ficarem em alerta máximo devido às crescentes tensões resultantes da controvérsia com as caricaturas de jornais satíricos como o Charlie Hebdo, defendidas por Emmanuel Macron.Até ao momento o ataque no cemitério na cidade saudita não foi reivindicado. A Arábia Saudita também rejeitou comentar o ataque.