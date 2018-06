Presidente Mnangagwa estava no local.

15:11

"Houve um incidente em Bulawayo, onde o Presidente se encontrava. Esta é agora uma questão policial e Mnangagwa está seguro na Casa de Estado de Bulawayo", disse o porta-voz George Charamba à Reuters.



"Ainda estamos à procura de informações sobre o que aconteceu, pois entendemos que algumas pessoas poderiam ter sido feridas uma vez que a explosão aconteceu na tenda VIP", acrescentou.

Uma explosão abalou este sábado o estádio do Zimbabué. Presidente Mnangagwa encontrava-se no local a marcar presença num comício.Não há feridos a registar, no entanto, assunto está a ser levado com seriedade.