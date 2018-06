Explosão em Estrasburgo faz 11 feridos

70 bombeiros foram enviados para o local.

A explosão de um silo de grãos no distrito de Port-du-Rhin, em Estrasburgo, fez 11 feridos esta quarta-feira, segundo avança a Europe1. A detonação aconteceu por volta das 9h20 locais (8h20 em Portugal) na área portuária da cidade francesa.Cerca de 70 bombeiros foram enviados para o local da explosão, que causou uma nuvem de fumo e um incêndio, avançam as autoridades.O fogo no armazém de 2.500 m² permanece ativo. De acordo com o site France Bleu, três dos 11 feridos são graves e foram levados de urgência para o hospital.Os bombeiros afirmam que a área deve ser evitada porque constitui perigo e a polícia cortou a rua por questões de segurança.