Leverkusen, na Alemanha, está a provocar uma densa chama de fumo em toda a cidade durante a manhã desta terça-feira.



De acordo com os meios de imprensa locais, ainda não há informações sobre o que terá levado

Uma forte explosão na fábrica de incineração de resíduos emà explosão. O alerta foi dado pela população, alarmada pelo facto de sentirem as habitações a "estremecer". As autoridades apelam a que a população mantenha janelas e portas fechadas devido à toxidade do fumo.