Explosão em fábrica faz cinco feridos no Brasil

Uma explosão este sábado numa fábrica de produção de oxigénio fez cinco feridos, em Fortaleza, no Brasil.As vítimas têm entre 19 e 45 anos e estão todas estáveis, informou o corpo de bombeiros. Três delas foram transportadas ao hospital, onde realizaram exames e estão sob observação. As outras sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidas no local.Em comunicado, a empresa White Martins, responsável por abastecer as unidades de saúde no país, garantiu que o acidente não vai afetar a produção de oxigénio.As causas do acidente estão a ser investigadas.