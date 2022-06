Explosão em gasoduto no Louisiana nos EUA leva a evacuação da zona junto ao local

uma situação de risco.

Na sequência de relatos de uma grande explosão na zona de Catuna, os deputados do gabinete do Xerife da Paróquia de DeSoto estão a trabalhar para evacuar os residentes.Uma explosão num gasoduto em DeSoto Parish, no Louisiana, EUA, levou à evacuação de alguns moradores que viviam num raio de 1,5 km da Norwood Road. Isto incluiu a Estrada Catuna e áreas circundantes até à Auto-Estrada 171.Apesar de já estar extinto, ainda há perigo de reacendimento. No entanto, de acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela KSLA News 12, duas horas depois os residentes puderam regressar às suas casas através da estrada Sam Booker, uma vez que já não apresentavaAinda assim, cerca de um quarto de quilómetro da estrada Catuna vai permanecer fechada a partir da auto-estrada 171.Não foram relatados quaisquer feridos na explosão e no incêndio.De acordo com as autoridades norte-americana, ainda não se sabe o que provocou a explosão. No momento em que ocorreu, não havia pessoas a trabalhar no local.