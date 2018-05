Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em hospício mata mulher na Califórnia

Autoridades investigam possível ataque intencional, que fez ainda dois feridos.

10:50

Uma mulher morreu e pelo menos duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão no primeiro andar de um hospital psiquiátrico em Aliso Viejo, na Califórnia, esta terça-feira.



No local esteve uma brigada de minas e armadilhas, que procurou mais engenhos explosivos, sem sucesso.



A explosão foi tão forte que abanou todo o edifício do hospício e foi sentida por muitos como se de um terramoto se tratasse. Partes do prédio ficaram completamente destruídas e a estrutura do mesmo ficou afetada.



A imprensa norte-americana avança, esta quarta-feira, que a mulher que morreu na explosão poderá ter sido o alvo da mesma, num ataque alegadamente premeditado.



As autoridades continuam a investigar.