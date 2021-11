Explosão em Liverpool foi ataque terrorista, confirmam autoridades britânicas

As autoridades britânicas confirmaram esta segunda-feira que a explosão de domingo num táxi junto a um hospital de Liverpool se tratou de um ato terrorista e elogiaram a coragem do motorista, que trancou as portas do veículo e impediu o que poderia ser uma tragédia. O nível de alerta antiterrorista foi elevado para ‘severo’ em todo o país na sequência do ataque.









A explosão ocorreu minutos antes das 11h00 da manhã em frente à entrada principal do Liverpool Women’s Hospital. Imagens de videovigilância mostram um táxi a chegar e, instantes depois, uma forte explosão. O condutor do veículo conseguiu sair da viatura pelos seus próprios meios, mas o passageiro morreu na explosão.

O PM, Boris Johnson, elogiou a “presença de espírito e coragem” do taxista, que se terá apercebido das intenções do bombista e trancou as portas, impedindo que se fizesse explodir no hospital. O condutor, identificado pela imprensa como David Perry, sofreu apenas ferimentos ligeiros.





Ainda no domingo, a polícia deteve três suspeitos e fez buscas em várias residências na cidade. Um quarto suspeito foi detido esta segunda-feira de manhã e a polícia realizou ainda uma explosão controlada junto a uma das residências. As autoridades admitem que o bombista, identificado como Emad al Swealmeen, nacionalidade síria, de 32 anos, queria atacar as cerimónias do Dia do Armistício na Catedral de Liverpool, mas foi forçado a alterar os planos porque as estradas estavam cortadas.