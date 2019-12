Explosão em mina de carvão faz 14 mortos na China

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras duas continuam presas, na sequência de uma explosão numa mina de carvão na província de Guizhou, no sul da China, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

A explosão ocorreu na madruga de terça-feira. As equipas de resgate conseguiram, entretanto, libertar com vida sete dos 23 trabalhadores que se encontravam na mina, situada no condado de Anlong.

Os serviços de emergência encontraram ainda os corpos sem vida de 14 mineiros, enquanto os outros dois permanecem encurralados por debaixo dos escombros.