Engenho explode em frente a edifício na Grécia

Incidente aconteceu no porto de Pireu, próximo de Atenas.

Por Lusa | 07:49

Um engenho explosivo deflagrou esta madrugada à frente de um edifício no porto de Pireu, próximo de Atenas, Grécia, sem causar feridos, informou a polícia.

A explosão causou danos a vários veículos estacionados na área, numa agência bancária e em várias lojas.

De acordo com as primeiras informações, uma viatura imobilizou-se às duas da manhã (00h00 em Lisboa) diante do edifício onde funciona um escritório de advocacia especializado em assuntos marítimos e alguém terá deixado um pacote, abandonando imediatamente o local.