Explosão em refinaria de petróleo provoca explosões fortes e incêndio no Michigan nos EUA

Uma explosão ocorrida na noite de sexta-feira numa refinaria de petróleo em White Lake, Michigan, EUA, provocou um incêndio de grandes dimensões que obrigou ao encerramento de estradas e à retirada dos residentes mais próximos do local.

A explosão ocorreu por volta das 22h00 desta sexta-feira. Várias pessoas relatam terem sentido as casas a tremer devido às explosões e que o fumo e as chamas podiam ser vistos a quilómetros de distância, avança a Detroit Free Press.

Os bombeiros de White Lake, Commerce Township, Milford e Highland estiveram no local para ajudar no combate às chamas e retirar os cidadãos para locais seguros. "Menos de 100 residentes perto do local da explosão e do incêndio foram retirados", disse um agente da polícia de White Lake.