Explosão em refinaria provoca grande incêndio em África do Sul

Uma explosão na segunda maior refinaria de petróleo na cidade de Durban, na África do Sul, causou um grande incêndio às primeiras horas da manhã desta sexta-feira, originando colunas de fumo negro.

Segundo o site da Engen, citado pelo jornal Deutsche Welle, o complexo tem capacidade de produção de petróleo bruto até 120 mil barris por dia.





Moradores dizem que a explosão aconteceu no início da manhã, enquanto as crianças se preparavam para a escola, noticiou a mídia local. Testemunhas oculares que compartilharam o incidente no Twitter disseram que a explosão começou pouco depois das 7h, horário local.