Explosão em residência cancela aulas na Universidade do Nevada nos EUA

As aulas na Universidade de Nevada, em Las Vegas, foram canceladas esta sexta-feira após o registo daquilo que as autoridades crêm ser uma explosão numa das residências do campus.Em comunicado, a polícia norte-americano não especificou o que aconteceu, mas tratou a situação como um "grande incidente", daí a necessidade imediata de evacuação do local.Não há para já registo de feridos ou danos materiais.