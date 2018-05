Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Explosão em restaurante faz 15 feridos no Canadá

Três das vítimas estão em estado grave. Autoridades procuram dois suspeitos.

07:27

Uma explosão fez, pelo menos, 15 feridos num restaurante, em Ontário, uma cidade perto de Toronto, no Canadá, na noite de quinta-feira. Três dos feridos estão em estado grave.



Os dois suspeitos por terem detonado um engenho explosivo no estabelecimento estão a ser procurados pelas autoridades canadianas, ambos filmados através das câmaras de segurança.



As descrições dos suspeitos foram avançadas pela polícia, assim como uma imagem das câmaras de segurança, através das redes sociais, com o pedido de alerta e ajuda pública para encontrar os alegados culpados pela explosão.



As causas da explosão ainda não são conhecidas.