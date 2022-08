Explosão mata cinco pessoas e fere outras 16 numa das maiores cidades do Equador

Pelo menos cinco pessoas morreram e 16 ficaram feridas este domingo na sequência de uma explosão na cidade de Guayaquil, no Equador. O governo assumiu o ataque como um sendo um crime organizado, de acordo com as autoridades, avança a AFP.O Ministro do Interior, Patricio Carrillo, afirmou que "mercenários do crime organizado" estão há muito tempo "envolvidos no tráfico ilícito de drogas, e estão "agora a atacar com explosivos"."É uma declaração de guerra contra o Estado", escreveu o Ministro do Interior na rede social Twitter.De acordo com a secretária de gestão de riscos, oito casas e dois carros foram destruídos na explosão em Guayaquil, esta que é a segunda maior cidade do Equador.