Explosão na Alemanha faz um morto. Dois polícias e dez bombeiros feridos

Uma explosão num apartamento na cidade de Ratingen, esta quinta-feira, em Dusseldorf, Alemanha, fez um morto. Dois polícias e dez bombeiros ficaram feridos, de acordo com a Reuters.As forças especiais alemãs encontraram um cadáver depois de invadirem o apartamento de um homem suspeito de ter provocado uma explosão que feriu vários polícias e bombeiros, informou esta quinta-feira o Ministério do Interior do Estado da Renânia.As autoridades e os bombeiros foram destacados para um incêndio no apartamento onde alegadamente vivia uma senhora e o filho, mas quando chegaram depararam-se com uma explosão à porta da casa.Está a decorrer uma investigação policial em grande escala para o apuramento dos factos.