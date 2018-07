Ataque bombista na embaixada dos EUA em Pequim faz um ferido

Porta-voz norte-americano diz que "um indivíduo" explodiu uma bomba fora do perímetro do edifício diplomático.

08:20

A embaixada dos EUA confirmou a ocorrência de uma explosão nas imediações do edifício diplomático norte-americano em Pequim, causando um ferido.Segundo o porta-voz da diplomacia norte-americana na capital da China, citado pela Sky News, "um indivíduo", que foi o único ferido a registar, fez explodir uma bomba fora do complexo norte-americano.O incidente começou a ser relatado nas redes sociais, em particular na chinesa Weibo, com várias partilhas de imagens do local. As fotografias permitiam observar a existência de fumo e também o perímetro de segurança prontamente montado pelas forças de segurança.