Carrinha explode no centro de Milão. Quatro feridos e uma escola evacuada

Uma explosão na cidade italiana de Milão fez quatro feridos, esta quinta-feira, na zona de Porta Romana. Segundo o Corriere della Sera, trata-se de uma explosão numa carrinha que transportava 20 botijas de 32 litros de oxigénio. Há vários carros a arder.O condutor da carrinha saiu do veículo assim que se apercebeu do incêndio e escapou com ferimentos na mão e na perna, avança ainda o Corriere della Sera.As autoridades isolaram a área.Uma escola, um farmácia e vários edifícios foram evacuados no seguimento do incêndio.A explosão ocorreu pelas 11h30 locais (10h30 em Portugal).Em atualização