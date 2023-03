Explosão num mercado mata 15 pessoas no Bangladesh

Uma explosão num mercado sobrelotado provocou a morte a 15 pessoas, em Dhaka, capital do Bangladesh. Dezenas de pessoas ficaram ainda feridas.



O incidente deixou dois andares - de um edifício de sete - com sérios danos. "Um autocarro do lado oposto do edifício também foi danificado", disse um bombeiro, citado pela Reuters.

As imagens mostram a destruição causada pela explosão, com objetos das lojas a serem projetados para a rua e a atingir alguns pedestres.

Pelo menos 11 equipas dos bombeiros estão a prestar socorro no local, informou um oficial do departamento de bombeiros, Rashed bin Khaled.





Mais de 50 pessoas foram levadas para o Hospital da Faculdade de Medicina de Dhaka, revelou um polícia da unidade hospitalar, Bacchu Mia.A causa da explosão ainda está por apurar.

Em atualização