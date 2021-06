Um incêndio de grandes dimensões numa fábrica de químicos em Illinois, Chicago, nos Estados Unidos da América levou à evacuação do local na manhã desta segunda-feira, avança a NBCChicago.

A polícia de Rockton alertou que o local foi totalmente evacuado e que o incêndio teve início pelas 8h46.





WHOA... this may take a long while... An absolutely MASSIVE fire is raging at Chemtool in Rockton, Illinois, one of the largest grease manufacturers in the US | https://t.co/9qsEPLTQue via @13WREX pic.twitter.com/ihpvpKvWgz