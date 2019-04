Explosão ouvida perto da capital do Sri Lanka deixa autoridades em alerta

Estrada para o principal aeroporto de Colombo foi encerrada após um veículo suspeito ter sido visto num estacionamento próximo.

08:25

Uma explosão foi ouvida perto da capital do Sri Lanka e deixou as autoridades em alerta. A detonação aconteceu atrás de um tribunal em Pugoda, a cerca de 40 quilómetros a leste da capital do Sri Lanka, segundo relataram as autoridades e população local.As autoridades de segurança ordenaram o encerramento de um banco central uma vez que a explosão tinha ocorrido nas proximidades. O alerta foi levantado 45 minutos depois e o banco regressou à normalidade.A rua em frente ao banco, perto do World Trade Center, foi também encerrada ao trânsito.As autoridades também fecharam a estrada para o principal aeroporto de Colombo após um veículo suspeito ter sido identificado num estacionamento próximo.De acordo com o porta-voz da força aérea cingalesa, tudo não passou de um falso alarme. A explosão não provocou feridos e a polícia está a investigar.

O Sri Lanka está atualmente em estado de emergência após os atentados suicidas em hotéis de luxo e igrejas cristãs terem provocado pelo menos 359 mortos no domingo de Páscoa.