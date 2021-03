Explosão ouvida perto de centro de testes à Covid-19 na Holanda

Um engenho explosivo rebentou esta quarta-feira de manhã perto de um centro de testes à Covid-19 em Bovenkarspel, na Holanda. A polícia suspeita que se tenha tratado de um ataque intencional.O incidente ocorreu na rua do centro de testes, antes do espaço abrir portas. A área foi isolada depois de o impacto ter destruído várias janelas."Perto do centro de despistagem do serviço local de Saúde Pública de Bovenkarspel deflagrou um explosivo por volta das 06h55 (05h55 em Lisboa). A polícia está a investigar e o perímetro está vedado", disse a polícia em comunicado.Não houve registo de feridos, de acordo com informações das autoridades, citada pelo jornal NHNieuws.

Em declarações à agência Reuters, Menno Hartenberg, porta-voz da polícia, disse que o explosivo "deverá ter sido colocado no local", acrescentando que "algo de metal" terá causado a explosão. "O que queremos dizer é que algo assim não acontece acidentalmente, tem de ter sido colocado", sublinhou.

"Não sabemos exatamente o que explodiu. Os peritos em explosivos têm de investigar primeiro", concluiu o porta-voz da polícia.