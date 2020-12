Explosão ouvida perto do palácio presidencial após ataque no aeroporto de Aden que matou 16 pessoas no Iémen

Pelo menos 16 pessoas morreram e 60 ficaram feridas na sequência das explosões registadas esta quarta-feira no aeroporto de Aden , no Iémen, quando o avião que transportava o novo governo de unidade chegou à capital provisória do Iémen.

O novo governo de unidade nasce de uma aliança entre o governo do presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi e os separatistas do sul e foi negociada, durante mais de um ano, com a mediação da Arábia Saudita. A cidade de Aden, no sul, tem sido palco de episódios de violência devido ao conflito que opunha os separatistas ao governo de Hadi.

Foi ouvida uma nova explosão, esta quarta-feira à tarde, perto do palácio presidencial, em Aden, no Iémen, depois dos acontecimentos no aeroporto da cidade.A informação está a ser avançada pelo "RT", que cita a imprensa local.O novo governo do país foi então transportado para o palácio onde foram agora ouvidas novas explosões.