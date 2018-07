Explosão perto do Aeroporto do Cairo no Egipto

Voos foram suspensos enquanto autoridades investigam.

22:23

Footage of the explosion at #Cairo International Airport pic.twitter.com/ixSVbeiq0r — Jimmy's coming home (@JimmySecUK) July 12, 2018

De acordo com o ministro da aviação civil do Egito, o tráfego aéreo já foi restabelecido.

Uma explosão ocorreu esta quinta-feira à noite perto do aeroporto do Cairo, no Egipto.De acordo com a agência Reuters, os voos foram suspensos temporariamente enquanto as autoridades investigam o sucedido. Moradores perto do local disseram à agência que a explosão parecia ter vindo de uma estrutura usada para armazenar combustível.O Daily Star avança que duas estruturas de armazenamento de combustível fora do perímetro do aeroporto terão explodido.