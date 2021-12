Explosão relatada perto de instalação nuclear no Irão causada por exercícios da força aérea

A imprensa iraniana relatou que a explosão que foi ouvida na noite deste sábado perto de Natanz, no Irão, foi causada por um exercício de força aérea



Os residentes locais relataram ter ouvido uma explosão e visto uma luz brilhante no céu, avançou o The Jerusalem Post.

Plano de Ação Conjunto Global

A agência de notícias Iranian Fars

informou que a explosão foi causada por um míssil que foi disparado como parte de um exercício para testar uma resposta rápida a um possível ataque.

O autarca de Natanz disse à agência que os detalhes exatos do incidente ainda são desconhecidos.





A instalação nuclear de Natanz foi alvo de ataques pelo menos duas vezes nos últimos dois anos. Em abril, uma explosão que as autoridades iranianas atribuíram a Israel provocou grandes danos no local.

O relato da explosão acontece num momento em que as negociações sobre um possível retorno ao acordo nuclear,(JCPOA), prosseguem em Viena entre o Irão e as principais potências mundiais.