Explosões no Afeganistão fazem pelo menos 14 mortos

Pelo menos 14 pessoas morreram nas últimas horas em Bamiyan no Afeganistão na sequência de várias explosões. Entre as vítimas estão vários civis e dois polícias.As autoridades confirmaram até ao momento 45 pessoas feridas. As explosões ocorreram numa estrada perto de um dos principais bazares da cidade, que abriga muitos membros de minoria étnica.Várias mulheres e crianças estão entre as vítimas. Um residente revelou, em declarações à AFP, que a segunda explosão aconteceu perto de um hospital e a maioria das vítimas eram estudantes universitários.