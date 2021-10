A perda de mandato de um deputado do Unidas Podemos, condenado por agredir um polícia durante uma manifestação, abriu uma grave crise no governo de coligação espanhol, com o partido de Ione Belarra a apresentar uma queixa por prevaricação contra a presidente do Parlamento, a socialista Carmen Batet.









Alberto Rodríguez foi condenado há duas semanas pelo Supremo Tribunal a um mês e meio de cadeia, suspenso através do pagamento de uma multa de 540 euros, e à pena acessória de inabilitação de detenção de cargos públicos, por ter pontapeado um polícia durante um protesto em Tenerife em 2014. O Unidas Podemos entende, no entanto, que a pena acessória, que implicou a perda de mandato do seu deputado, deve ser igualmente suspensa, o que esteve na origem da atual crise.

Na sexta-feira, após alguns dias de hesitação, a presidente do Parlamento, Carmen Batet, formalizou a perda de mandato de Rodríguez, o que provocou uma reação furibunda do Unidas Podemos. Acusando Batet de “ceder à pressão da extrema-direita” para afastar o seu deputado, o partido apresentou uma queixa formal contra a presidente do Parlamento e terceira figura do Estado por prevaricação, o que causou profundo mal-estar junto dos parceiros de coligação socialistas, incluindo o PM, Pedro Sánchez. Para o PSOE, a queixa do Podemos constitui um “ataque” contra uma dirigente socialista que ultrapassou “muitas linhas vermelhas”.