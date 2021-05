#NeRienLaisserPasser | Grâce au travail des enquêteurs :

Toujours aucun rapport avec l'immigration ? pic.twitter.com/UFv6aswNkz — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) April 16, 2021

Foi expulso de França o cidadão espanhol que foi filmado a atirar uma mulher pela escadaria do metro em Paris, no passado mês de abril. O anúncio foi feito pela polícia francesa.O momento foi captado por várias pessoas que ali estavam a passar e posteriormente divulgado nas redes sociais, gerando uma enorme onda de indignação.O homem, de nacionalidade espanhola, foi expulso de França no dia 2 de maio e está agora proibido de voltar a entrar no território francês.