Expulso legislador de estado norte-americano por deixar entrar manifestantes no Capitólio de Oregon

Um legislador republicado do Oregon foi expulso do cargo por ter deixado entrar violentos manifestantes de extrema-direita no Capitólio daquele estado norte-americano em dezembro de 2020.

Uma comissão de seis legisladores apoiou unanimemente, na quinta-feira, esta resolução, tornando Mike Nearman o primeiro membro da Câmara a ser expulso nos seus 160 anos de história.

O deputado Paul Holvey, presidente da comissão, disse no início da audiência da videoconferência que Mike Nearman deixou entrar os manifestantes que tinham planeado ocupar o Capitólio, alguns deles armados.