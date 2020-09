Extraterrestres em Vénus? Cientistas descobrem gás que na Terra está associado à vida

Haverá vida alienígena em Vénus? É com esta questão que um grupo de cientistas britânicos se debate, após terem detetado gás fosfina no planeta. Os resultados da investigação foram publicados na revista Nature Astronomy, onde se questionam as possíveis origens desta substância, sendo a vida extraterrestre uma das poucas explicações que fazem sentido.

Este gás está associado a atividade biológica na Terra, daí a questão pertinente dos cientistas. Na Terra, a fosfina vem de micro-organismos que decompõem plantas e animais em ambientes pobres em oxigénio.

Os investigadores exploraram todos os processos químicos que poderiam estar por trás desta situação – até mesmo causas como erupções vulcânicas, relâmpagos e libertação de metereoritos – mas nada foi realmente convicente.

A existência deste gás num planeta rochoso como Vénus, é assim, um mistério por resolver. Até então, só o planeta Marte é que tinha sido alvo de pesquisas por sinais de vida, uma vez detetado gás metano na sua atmosfera, que também pode ter origens geológicas.

Vénus, com um tamanho semelhante à Terra, orbita mais perto do Sol e atinge temperaturas quentes o suficiente para derreter chumbo, possuindo uma atmosfera densa e irrespirável para humanos.