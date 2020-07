Extrato de algas é mais eficaz que o remdesivir para bloquear infeção por Covid-19

Um extrato de algas comestível mostrou-se mais eficaz no bloqueio da infeção pela SARS-CoV-2 - Covid-19 - em células mamíferos do que o antiviral remdesivir, utilizado em Portugal para combater o novo coronavírus O artigo, publicado na Cell Discovery , analisou a atividade antiviral de três variantes da heparina anticoagulante e dois fucoidanos extraídos de algas Os investigadores compararam a eficácia dos compostes em testes laboratoriais comparativamente ao remdesivir.A investigação do Instituto Politécnico Rensselear, em Nova Iorque, nos EUA, faz parte de uma estratégia de desenvolvimente de um antivírus para combater a Covid-19.Testes anteriores mostram que a técnica utilizada pelos cientistas neste caso funciona também para outros vírus como a Gripe A, dengue ou zika.Dos compostos analisados no estudo, o extrato de algas RPI-27 foi o mais potente, suplantando o remdesivir - que já foi utilizado para tratar 133 doentes infetados com Covid-19 em Portugal