Extrema-direita causa terramoto político na Alemanha

O primeiro-ministro do governo estadual da Turíngia, o liberal Thomas Kemmerich, foi esta quinta-feira forçado a demitir-se e a convocar novas eleições menos de 24 horas após ser eleito para o cargo com o apoio do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e dos conservadores da CDU.O caso provocou um verdadeiro terramoto político na Alemanha, com a chanceler Angela Merkel mostrar-se incrédula por o seu próprio partido ter ajudado a quebrar o ‘cordão sanitário’ contra a extrema-direita, tendo considerado a decisão "imperdoável"."É um mau dia para a democracia, que coloca em causa os valores que a CDU sempre defendeu. Este resultado deve ser revertido", afirmou Merkel após conhecer o resultado da votação no Parlamento Regional da Turíngia, em que Kem-merich, líder dos Democratas Livres, foi eleito por 45 votos contra 44 graças ao apoio da AfD e dos conservadores da CDU.Estes defenderam-se afirmando que não podiam adivinhar que a extrema-direita ia votar a favor de Kemmerich, muito embora se soubesse há meses que a AfD se tinha oferecido para o apoiar, levantando suspeitas sobre um pacto secreto entre as forças de direita para travar a eleição de esquerdista Bodo Ramelow, líder do Die Linke, que venceu as eleições de outubro sem maioria.Através do Twitter, Ramelow lembrou que foi precisamente na Turíngia que o partido nazi de Hitler elegeu o seu primeiro deputado há quase 90 anos.