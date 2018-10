Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Extrema-direita consegue mais força na Alemanha

Partido aliado de Angela Merkel perdeu a maioria parlamentar.

Por Rita F. Batista | 13:21

A União Social-Cristã (CSU), partido bávaro aliado de Angela Merkel, perdeu a maioria no parlamento regional mas manteve-se como a força mais votada nas eleições de ontem, na Baviera. A extrema-direita cresceu significativamente.



Segundo as sondagens divulgadas pelo jornal alemão ‘Der Spiegel’, a CSU obteve 37,3% dos votos, uma perda de 10 pontos percentuais relativamente a 2013 e a votação mais baixa desde os anos 1950. A aliada-chave da chanceler alemã registou assim uma queda a pique histórica: o partido ficou bastante longe da maioria absoluta das eleições anteriores.



O Partido Social-Democrata (SPD), também membro da atual coligação do governo federal, desceu para quase metade o seu peso no parlamento, com apenas 10% dos votos.



Do outro lado da balança ficaram Os Verdes, com cerca de 17,7% dos votos, e o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que obteve 10,3%. O AfD deverá, assim, entrar pela primeira vez no Landtag, uma assembleia representativa com autoridade legislativa, uma vez que, para tal acontecer, seria necessário reunir 5% dos votos.



Apesar de serem eleições regionais, estão a captar a atenção de todo o país, e até do Mundo, já que os analistas as consideram um teste decisivo ao governo de Merkel.