Extrema-direita ultrapassa partido de Merkel na Alemanha

Numa sondagem publicada este domingo, realizada pelo jornal ‘Bild am Sonntag’ para as próximas eleições regionais alemãs, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) surge com mais intenções de voto do que a CDU de Angela Merkel.A poucos meses das eleições regionais, o partido de extrema-direita alemão surge, pelo menos na região Leste do país, com cerca de 23% de intenções de voto, à frente dos 22% apresentados pela CDU de Angela Merkel. A terceira força política na sondagem é o partido Die Linke, com 14% das intenções de voto, logo seguido dos Verdes, com 13%.A nível nacional, a sondagem mostra que o AfD é o partido que mais tem evoluído nos inquéritos realizados aos eleitores alemães. Após conseguir ficar em terceiro lugar nas eleições de 2017, quando obteve, pela primeira vez, assentos no parlamento, a subida das intenções de voto pode ser explicada pela onda de descontentamento da população contra a decisão da chanceler Angela Merkel em conceder asilo a migrantes do Médio Oriente e do Norte de África.