Extremistas matam sete civis no nordeste da Nigéria quando Guterres visitava a região

Homens armados associados ao grupo extremista Estado Islâmico mataram sete pessoas num ataque esta terça-feira a uma aldeia no estado de Borno, nordeste da Nigéria, pouco depois da chegada do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à região.

O ataque, que ocorreu quando Guterres visitava a região, realça os riscos para as pessoas que desejam regressar às suas casas depois de terem fugido à violência naquela zona da Nigéria, epicentro de uma insurreição que se arrasta há duas décadas.

De acordo com fontes locais, membros do grupo Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP), que se deslocaram em motos e em camiões equipados com metralhadoras, invadiram a aldeia de Kautikeri, perto da cidade de Chibok, na terça-feira à tarde, abrindo fogo sobre os residentes.