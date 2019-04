Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fã de 84 anos da família real espera nas ruas de Windsor pelo nascimento do bebé real

Terry Hutt ambiciona que o filho de Meghan e Harry nasça no dia do seu aniversário.

Um super-fã da família real britânica de 84 anos espera nas ruas de Windsor pelo nascimento do bebé real. Terry Hutt faz esta terça-feira 84 anos e ambiciona que o filho de Meghan Markle e Harry nasça no dia do seu aniversário.



Vestido a rigor, Terry exibe um cartaz com o desejo: "Espero que seja hoje!. Meghan e Harry, é o meu 84º aniversário".



Terry Hutt afirma que "não poderia desejar um presente melhor" do que o nascimento do filho dos duques de Sussex esta terça-feira.



Homem disse ainda à comunicação social britânica que está "desapontado" por saber que o filho de Meghan e Harry não será anunciado da mesma forma que as crianças do duque e da duquesa de Cambridge.