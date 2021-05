Fã de "Friends"? Já há data para o regresso da série ao ecrã

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Friends (@friends)

Phoebe, Rachel, Ross, Chandler e Joey, um grupo de amigos a viver em Nova Iorque, nos EUA.





O tão aguardado episódio especial da reunião do elenco de "Friends" já tem data marcada.O episódio vai ser lançado no próximo dia 27 de maio de 2021, na nova plataforma de streaming da HBO Max.Os fãs de Portugal vão ter, no entanto, que aguardar, uma vez que o servidor não se encontra ainda disponível em Portugal.O anúncio foi feito esta quinta-feira, após a publicação de um vídeo na página oficial da série no Instagram.A célebre série volta à televisão para um episódio especial onde não vão faltar os seis amigos protagonizados por Courteney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc."Friends" estreou em 1994. Durante 10 anos o público acompanhou as peripécias de Monica,O episódio especial estava marcado para 2020, mas a pandemia acabou por trocar os planos à produção.